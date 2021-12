Due cani da caccia incastrati in un cunicolo a Pomaretto, salvati dai vigili del fuoco

Spread the love



quotidianopiemontese.it – urly.it/3gzc-

Sono dovuti inttevenire i vigili del fuoco per salvare due cani da caccia rimasti intrappolati in una cava di grafite dismessa, in località Clot Boulard di Pomaretto. I due animali si sono infilati in un cunicolo inseguendo probabilmente una preda, e non sono più riusciti a tornare indietro.

I vigili del fuoco hanno dovuto calarsi all’interno del cunicolo per riucire a riportare i due cani alla luce.