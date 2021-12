Fotogallery – Convivio prandiale con i soci dell’Associazione per un momento augurale

Spread the love



ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO– DIPARTIMENTO

Sabato 18 dicembre, direttivo, segreteria e associati dell’ANNVVF si sono ritrovati sulle sponde del lago di Castel Gandolfo in un momento di serenità e scambiare gli auguri per le prossime festività.

E’ stato un momento commovente ritrovarsi per rinsaldare i vincoli di una preziosa amicizia che ha sempre contraddistinto i Vigili del Fuoco. Giorni tristi e felici sono riaffiorati dai ricordi di coloro che hanno fatto la storia del Corpo ed è stato bello anche stringere nuove amicizie, conoscere i loro accompagnatori e, perché no? fare progetti per il futuro.

Forse il viso tradisce tutte le esperienze di vita passate, ma il cuore rimane giovane e forte come se gli anni non fossero trascorsi, (se non fossero gli acciacchi a ricordarlo!)

E’ stato bello ritrovarsi. Giovani per sempre – Evviva i Vigili del Fuoco