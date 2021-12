Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Poco prima delle 17,00 di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per lo spegnimento di un incendio di rifiuti in via Barcellona a Catania.

Il vasto incendio ha interessato una discarica abusiva nelle vicinanze della quale erano parcheggiate diverse autovetture che non sono state raggiunte dalle fiamme grazie al lavoro dei vigili del fuoco intervenuti