Incendio in un’abitazione dichiarata inagibile

COMANDO VIGILI DEL FUOCODI VARESE

20/12/21 ore 21:00 Luino (Va), piazza Piave. Per cause in corso di accertamento una casa di corte è stata interessata da un incendio. Sul posto sono intervenuti dodici vigili del fuoco dalle sedi di Luino, Laveno e Varese, con cinque automezzi: due autopompe, due autobotti e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile). Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il rogo ha interessato uno stabile e l’adiacente rimessa dove all’interno era posteggiato un veicolo. L’edificio è stato dichiarato inagibile.