Comandante dei vigili del fuoco di Roma Alessandro Paola – principali interventi per i cittadini sulle pratiche per prevenire ed evitare le fughe di gas.

Sono circa 45mila nel 2021 gli interventi di soccorso svolti dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, un numero considerevole tenuto conto anche del periodo pandemico. Fanpage.it ha intervistato il comandante Alessandro Paola sui principali interventi dei pompieri sul territorio di Capitale e provincia: “Riguardano gli incendi, per un totale di circa 10mila interventi, che registrano picchi nel periodo estivo, ma anche nel resto dell’anno. Un numero che si affianca a quello dei soccorsi e salvataggi e sono una risposta alle esigenze della cittadinanza. Richieste che arrivano tramite le chiamate alla Sala Operativa, dove si attiva la macchina e dalla quale vengono inviati i mezzi di soccorso”.

Quali sono gli interventi che interessano maggiormente i cittadini?

Sono gli interventi di soccorso diretto per la loro incolumità, quindi principalmente quelli che riguardano il soccorso all’interno delle loro case. Come ad esempio problemi con dissesti oppure con gli impianti tecnici di servizio, con i principi d’incendio, con gli incidenti stradali per i quali anche serve una risposta immediata e coordinata con il servizio sanitario. Poi ci sono tutti quegli interventi che possono interessare indirettamente i cittadini, come quelli per gli allagamenti, frane, interruzioni stradali.

I numeri degli interventi per fughe di gas a Roma sono in linea con quelli dell’anno precedente. In questo caso l’intervento è sempre relativo all’ambiente in cui questo fenomeno viene segnalato. Una fuga di gas infatti è più pericolosa se rilevata in ambienti chiusi, come ad esempio all’interno di cantine, dove la concentrazione di gas può provocare esplosioni e crolli delle strutture.

Quali sono le buone pratiche e i consigli rivolti ai cittadini per prevenire le fughe di gas?

La manutenzione delle reti, la sicurezza degli impianti, il controllo periodico sono delle buone pratiche che possono essere messe in atto dai cittadini, che possono appunto prevenire ed evitare le fughe di gas. Gas che può essere condotto attraverso le reti, chiuso all’interno di bombole o di recipienti e in caso di perdita bisogna intervenire e mettere in sicurezza l’area, allontanado le persone che possono essere esposte a rischio.