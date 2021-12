Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

A seguito di un incendio sviluppatosi in un appartamento su tre piani fuori terra a Palma di Montechiaro (AG) è deceduta una bambina di due anni.

Le cause dell’incendio, già completamente domato, e della morte della piccola, che sembra fosse da sola in casa, sono in corso di accertamento.

Vigili del Fuoco, insieme a sanitari e Carabinieri sul posto per il sopralluogo dell’Autorità Giudiziaria.