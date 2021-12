Era intrappolata in una rete, civetta portata in salvo dai Vigili del Fuoco

Spread the love



I fatti oggi, mercoledì 22 dicembre, in via Ceresa. Sul posto pompieri del distaccamento volontari localeSingolare intervento dei Vigili del Fuoco oggi, mercoledì 22 dicembre, a Busca. Squadre del distaccamento volontari locale sono infatti intervenute in via Ceresa per mettere in salvo una civetta che era rimasta intrappolata in una rete. A renderlo noto è il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.