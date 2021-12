Incendio alla Faber di Cividale, evacuati i dipendenti

Spread the love



CIVIDALE. Un incendio è scoppiato, per cause ancora da accertare, poco dopo le 16 di martedì 21 dicembre all’interno dello stabilimento della Faber, in via dell’Industria, nella zona industriale del comune di Cividale. La fabbrica è specializzata nella produzione e distribuzione di bombole e sistemi per gas ad alta pressione. Le fiamme sprigionatesi hanno raggiunto la copertura dello stabilimento. Per ovvie ragioni di sicurezza tutto il personale che si trovava al lavoro è stato evacuato e sottoposto agli accertamenti da parte del personale del 118. Al momento non si registrano persone intossicate. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco di udine, Gorizia e Codroipo, coadiuvati dai carabinieri.