L’UE mette fuori legge quattro pigmenti per tatuaggi: “Ma i tattoo a colori proseguiranno”

Il nuovo regolamento europeo per i tatuaggi, che entrerà in vigore a inizio del 2022, ha infatti inserito quattro pigmenti, abitualmente utilizzati per i tatuaggi sulla pelle, nella lista nera poiché potenzialmente pericolosi. I pigmenti che non potranno più essere iniettati sottopelle sono il C.I. 77603 Pigment Yellow 34, C.I. 77900 Pigment Yellow 157, C.I. 77332 Pigment Black 25, CI 77605 Pigment Red 104. A questi si aggiungono anche il Pigment Blu 15:3 (CI 74160) e il Pigment Green 7 (CI 74260) per i quali l’Allegato XVII del Reach ha concesso, alle aziende produttrici, un ulteriore anno di tempo (4 gennaio 2023) affinché possano trovare delle molecole sostitutive.

Questo significa che tutti gli altri colori esclusi da questa lista saranno ancora utilizzabili anche dopo la fatidica data del 4 gennaio. “Mi sembra una bella differenza rispetto a titoli che sono comparsi nei giorni scorsi“, sottolinea ancora Arneodo. A questo si aggiunge che “le aziende produttrici sono già a lavoro per trovare eventuali alternative. Alcune esistono già, altre arriveranno. Quindi chi vorrà farsi un disegno colorato sulla pelle potrà senza problemi“. Va detto però che l’Europa non ha semplicemente bandito i pigmenti già citati. “È infatti stata chiesta la riformulazione del packaging con le informazioni ai consumatori che saranno maggiori e dettagliate“.