Va in “pensione” il cane Maya, colonna dei vigili del fuoco reggiani

Una delle quattro unità cinofile in forza al comando, con il suo conduttore Cristian Ligabue ha preso parte a numerose ricerche di persone disperse in tutta Italia, come per il terremoto del centro Italia nel 2016 e per il crollo del ponte Morandi nel 2018

REGGIO EMILIA – A fine mese andrà in “pensione” Maya, una delle quattro unità cinofile in forza al comando dei vigili del fuoco reggiani.

Assieme al suo conduttore, Cristian Ligabue, Maya ha preso parte a numerose ricerche di persone disperse in tutto il territorio nazionale, nonché a eventi calamitosi come il terremoto del centro Italia nel 2016 e il crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018.

Terminata la fase operativa, al pari degli altri cani “anziani” dei nuclei cinofili dei vigili del fuoco, Maya potrà finalmente godersi il meritato riposo in compagnia del suo conduttore