Violento scontro tra un’autovettura condotta da una ragazza ed un furgone

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI LA SPEZIA

Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta questo pomeriggio in via Buonviaggio per un incedente stradale. Un’autovettura condotta da una ragazza ed un furgone di una ditta si sono scontrati al km 2 della strada provinciale, all’altezza del mobilificio Masella. Nonostante il violento urto frontale i due guidatori non hanno subito grossi traumi ma sono comunque stati presi in carico dal personale sanitario per gli accertamenti del caso. I Vigili del Fuoco hanno subito messo in sicurezza gli autoveicoli, uno dei quali alimentato a gas. Sul posto anche i Carabinieri per i rilevamenti. L’incidente ha causato lunghe code in entrambe le direzioni.