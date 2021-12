Bimba morta nell’incendio della sua casa, vigili del fuoco al lavoro per stabilire cosa ha innescato il cortocircuito

Spread the love



Il nucleo investigativo dei pompieri dovrà fare chiarezza su cosa abbia innescato il cortocircuito. Ad incaricarli è stata la Procura che ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per incendio ed omicidio colposo

Sarà il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco di Palermo, che sta per giungere lungo la scalinata di via San Giuseppe, nel centro storico di Palma di Montechiaro, a cercare di fare chiarezza su cosa abbia determinato il cortocircuito che ha ucciso – ieri sera – la piccola Ginevra Manganello. Gli specialisti proveranno a stabilire se l’inferno di fuoco e fumo sia stato innescato da una stufetta elettrica o da un condizionatore, così come sembrava assai probabile durante la notte e durante i primi accertamenti effettuati subito dopo che lo spaventoso incendio è stato circoscritto e domato. Ad incaricare il nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco è stata la Procura di Agrigento, con a capo il procuratore capo Luigi Patronaggio, che ha aperto un fascicolo d’inchiesta – a carico di ignoti – per incendio ed omicidio colposo. Fascicolo di cui si sta occupando il pm di turno Maria Barbara Cifalinò che è giunta sul posto.