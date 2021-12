Il Christmas Village a Roma Eur fino al 6 gennaio

Spread the love



aansa . Fino all’8 gennaio a piazza Cina a Roma c’è il maxi tendone con il Christmas Village. Mancato per diversi anni e apprezzatissimo tra i migliori mercatini natalizi romani, è aperto nella storica piazza dell’Eur Torrino ogni giorno dalle 10.00 alle 20.00, fino al 6 gennaio riportandoci alla consueta passeggiata per scoprire quali sono i trend natalizi di quest’anno.

Per la gioia dei più piccoli ci sarà Babbo Natale in persona e un’animazione dedicata a queste bellissime feste di rinascita con baby dance, trucca bimbi, karaoke e altri giochi divertenti, tra cui alcuni giochi di ruolo in occasioni particolari.