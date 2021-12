Multe per chi rifiuta carte o bancomat

Spread the love



STUDIOCATGALDI.ITG – Annanaria Villafrate – Dal 1° gennaio 2022 un emendamento al Dl Recovery che attua il PNRR prevede sanzioni per chi non accetta in pagamento carte di credito e debito

Sanzioni in vista per chi non accetta pagamenti con bancomat o carte di credito. Prosegue la lotta all’evasione fiscale e ai contanti attraverso la presentazione di un emendamento al decreto-legge del 6 novembre 2021, n. 152, che contiene disposizioni urgenti per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.



