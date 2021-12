Turchia: bevono alcol di contrabbando, 22 morti a Istanbul

Spread the love



rainews.it –

Almeno 22 persone sono morte a Istanbul e altre 16 sono state ricoverate in ospedale e sono in gravi condizioni dopo aver bevuto alcol di contrabbando. Lo ha reso noto l’ufficio del governatore locale, riporta la Cbs, aggiungendo le autorità hanno intensificato la repressione delle bevande contraffatte in tutta la Turchia prima delle celebrazioni di Capodanno. Undici morti e cinque delle persone che sono state ricoverate erano cittadini stranieri, ha detto in una nota l’ufficio del governatore di Istanbul, senza fornire dettagli sulle nazionalità delle vittime. Quattro sospetti sono stati arrestati.

