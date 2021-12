Macerata, violento scontro tra un’auto e un autocarro

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti in località Contrada Pace per un incidente tra un’autovettura e un autocarro lungo la provinciale potentina. I mezzi si sono scontrati frontalmente, in modo violento, e la donna alla guida dell’auto ha avuto la peggio ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale di Macerata per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento e i mezzi incidentati. Sul posto anche i Vigili Urbani.