Ragusa, scontro tra mezzi pesanti sulla statale 194

Due squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute poco prima delle 13 sulla ss 194 Modica-Pozzallo per un incidente in cui sono rimasti coinvolti due tir e un furgoncino. I Vigili del fuoco, giunti sul posto anche con l’ autogrù, hanno provveduto a liberare le persone rimaste intrappolare all’interno degli automezzi incidentati, tre feriti presi poi in cura dal personale sanitario. Purtroppo si registra un deceduto. La cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti anche l’elisoccorso e personale della Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.