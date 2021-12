Siracusa, i Vigili del fuoco salvano Babbo Natale

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata di ieri i Vigili del fuoco di Siracusa, liberi dal servizio, sono intervenuti a Priolo in soccorso…di Babbo Natale. Il tanto amato vecchietto, dal costume rosso e dalla barba bianca, si era recato a bordo della sua slitta, trainata da un quad e scortata dai carabinieri di Priolo Gargallo, presso la Comunità “la casa dei bambini”, in contrada Petraro, per portare i doni natalizi ai piccoli ospiti assistiti della cooperativa “Il Sorriso”. Al momento della ripartenza, però, l’incidente che lo ha costretto sul tetto dell’edificio . Fortunatamente è stato soccorso dai Vigili del fuoco SAF, gli specialisti in tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviali. E sopra di loro un elicottero dei Vigili del fuoco sorvolava lo scenario per assicurarsi che non ci fossero altri pericoli.

Anche questa volta…missione compiuta !