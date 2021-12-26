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Frontale lungo il viadotto Ingotte – due feriti trasportati all’ospedale

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VIGILI DEL FUOCO DEL MOLISE

FRONTALE AVVENUTO IN SERATA LUNGO IL VIADOTTO INGOTTE – RIPALIMOSANI (CB)-… UNA PANDA, UN CAMPER E QUATTRO  LE PERSONE COINVOLTE…  OPERAZIONI DI ESTRICAZIONE EFFETTUATE DALLA SQUADRA VF DEL COMANDO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO, NECESSARIE  PER UNO DEI DUE OCCUPANTI DELLA FIAT PANDA RIMASTO INCASTRATO NELL’ABITACOLO… ASSICURATO IMMEDIATO TRASPORTO  DI ENTRAMBE I FERITI PRESSO OSPEDALE CITTADINO DA PERSONALE 118 INTERVENUTO… MENO GRAVI LE FERITE A DANNO DEI DUE CONIUGI OCCUPANTI DEL CAMPER…OPERAZIONI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA AREA INTERESSATA DALL’EVENTO… ACCERTAMENTI SULLE CAUSE DELL’EVENTO A CURA DI AGENTI DELLA POLSTRADA PRESENTI…

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