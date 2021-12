Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Due persone salvate, tra cui una donna incinta, ed evacuati con l’autoscala alcuni condomini bloccati nelle proprie abitazioni: dalle 5 intervento dei Vigili del Fuoco a Riccione (RN) per un incendio al 3º piano di un palazzo. In corso la messa in sicurezza dell’area #26dicembre