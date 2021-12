Spread the love



studiocataldi.it

Annamaria Villafrate – La Cassazione condanna per vilipendio l’uomo che si aggirava nel cimitero e che le telecamere hanno ripreso mentre toglieva fiori e ceri dalla tomba di una defunta-

Il reato di vilipendio non richiede, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo che la condotta che denota mancanza di rispetto verso le tombe e i luoghi in cui si trovano, sia commessa con violenza. Neppure il movente dell’azione rileva. Il vilipendio si configura semplicemente perché si viola il sentimento di pietas che la collettività nutre nei confronti dei defunti e che è la ragione per la quale si adornano le tombe con fiori e simboli religiosi.

Va quindi condannato il soggetto che rimuove dalla tomba di una defunta ceri e fiori, anche se la gestualità è calma e priva di violenza. Questi gli importanti chiarimenti contenuti nella sentenza della Cassazione n. 43093/2021



Fonte: Reato di vilipendio togliere fiori da una tomba https://www.studiocataldi.it/articoli/43396-reato-di-vilipendio-togliere-fiori-da-una-tomba.asp#ixzz7GBGoXMcv

(www.StudioCataldi.it)