Tatuaggi: da gennaio 2022 il nuovo Regolamento UE

altalex.com – urly.it/3g_dm

Sarà in vigore dal mese di gennaio 2022, in tutti gli Stati membri della UE, il nuovo Regolamento tramite cui l’Unione Europea ha disciplinato dettagliatamente la qualità e la sicurezza delle sostanze chimiche presenti negli inchiostri per tatuaggi e trucco permanente.

Si tratta del Regolamento (UE) 2020/2081 del 14 dicembre 2020 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente.