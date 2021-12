Cinema d’inverno. Grandi registi…Ciak!

Spread the love



SIMONA MASTROPAOLO – ANNAMARIA PUGLIESE

Asghar Farhadi torna in Iran attraverso il destino di Rahim il protagonista del suo ultimo film. Una storia, ricca di colpi di scena, che mostra la società iraniana intrisa di diffidenza, un dilemma etico lungo un percorso di inutile redenzione. Vincitore del Gran Premio Speciale della Giuria al festival di Cannes 2021, Un Eroe in sala dal 5 gennaio.

E ora l’attesissimo film sulle sorelle Williams, anzi del loro papà Richard, interpretato da Will Smith, che ha contribuito a formare le due stelle del tennis. Anche se con metodi non sempre convenzionali Sir Williams ha portato le figlie sul palcoscenico mondiale facendole diventare un mito. Un film che mostra come con la perseveranza e la convinzione si possono raggiungere anche vette che sembrano impossibili. Una Famiglia Vincente – King Richard al cinema dal 13 gennaio. Cast eccezionale per l’ultimo film di Guillermo Del Toro: Bradley Cooper veste i panni di un giovane, ambizioso(ma criminale) giostraio che riesce a manipolare gli altri; Cate Blanchett una psichiatra corrotta ancora più pericolosa. Eccezionali anche Toni Collette e Willem Dafoe, ne La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley dal 27 gennaio al cinema.

Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma il 3 marzo arriverà nelle sale italiane, il dramma scritto e diretto dal candidato al premio Oscar Kenneth Branagh. Una storia commovente quella di Buddy e della sua famiglia nel mezzo del conflitto sociale e religioso della Belfast della fine degli anni ’60. Branagh guarda alla sua infanzia, alla sua città e alle tensioni che ne facevano parte ma lascia spazio all’umorismo e all’allegria.