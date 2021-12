Due bambini e un’anziana immobile a terra strappati alle fiamme da un pompiere fuori servizio

Spread the love



cesenatoday.it – urly.it/3g_qx

Sono state ben sette squadre del Comando Vigili del Fuoco di Forli-Cesena, proveniente dai distaccamenti di Cesena, tre da Forlì e e due Bagno di Romagna, che hanno sedato l’incendio che si è sviluppato lunedì mattina intorno alle 9,30 sul tratto della via Emilia Levante poco fuori Cesena, in una casa adiacente al ristorante “Sesto Senso”, e nell’adiacente via Tolentino. L’incendio è scaturito dalla cucina di una villa a due piani, si è poi propagato nel retro dell’abitazione, dove c’è una veranda annessa che è crollata. Nel rogo è andato in fiamme materiale vario e i danni sono ingenti.

A causa del fumo sono rimaste bloccate tre persone, due bambini ed una anziana, all’interno dell’appartamento che sono state tratte in salvo dal tempestivo intervento di un vigile del fuoco, libero dal servizio, residente in zona e che è stato richiamato dal fumo che si levava in cielo. L’uomo è entrato nell’appartamento riuscendo e portarli all’esterno per poi farle assistere dal personale sanitario.

L’anziana è stata trovata in terra, incapace di guadagnare da sola la fuga, mentre i bambini erano bloccati dall’ambiente saturo di fumo. Le squadre giunte sul posto, hanno assistito il collega nel soccorso ai feriti e hanno subito operato per contenere e spegnere le fiamme, mettendo in sicurezza anche due bombole gpl. Ingenti danni alla struttura che è stata dichiarata inagibile. L’anziana è stata soccorsa dal 118.