E’ venuto a Mancare Marco Pischeddu – Vigile del Fuoco per sempre

Di burbero aveva solo l’aspetto, ma della generosità, in realtà, aveva fatto uno stile di vita. Altrimenti, non avrebbe fatto il vigile del fuoco. Anche li ha lasciato tracce importanti nella stima dei colleghi, che al Comando, fino al giorno in cui è andato in pensione, lo hanno rispettato e ben voluto. Da buon oristanese, amava la Sartiglia, frequentava molti cavalieri, sempre all’insegna dell’altruismo e, manco a dirlo, era ricambiato in moltissime scuderie. A Santa Lucia era tra i padroni di casa, organizzatore puntuale di eventi memorabili. Ciao Piskio, ti abbiamo voluto un mondo di bene. A Rimedia, a tutti i familiari, un abbraccio profondo.

nel 2010 aveva prestato servizio all’EUR e gli amici lo ricordano ancora con tanto affetto – I funerali si svolgeranno ad Oristano domani alle 15,30 Oristano – nella chiesa del sacro Cuore