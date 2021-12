EUROPEI DI KARATE I RAGAZZI DELLA CAMPANARIKARATE SUL PODIO

Si sono svolti ad Oradea, in Romania i Campionati Europei di karate IKU nel fine settimana dal 28 al 31 Ottobre 2021. Convocati con la Nazionale FIK Tommaso Giuli, Lorenzo Baldoncini. Giulia Biricocoli e Laura Fusaru atleti della scuola Campanarikarate di Pomezia e Roma. I ragazzi grazie alle loro brillanti prestazioni sono stati tra i protagonisti della competizione ottenendo ottimi risultati.

Laura Fusaru ottiene un’importante medaglia d’Argento nel kumite individuale senior e la medaglia d’Oro con la squadra Ialiana. Tommaso Giuli già Campione del Mondo cadetti Iku nel 2019 in Brasile vince l’Oro anche negli junior sia nel kumite individuale che a squadre, Lorenzo Baldoncini non è da meno del suo compagno: anche Lui è oro nel kumite individuale e argento con la squadra, Giulia Biricocoli nel kata esordienti è nedaglia d’argento. Grande soddisfazione per il Maestro Campanari allenatore dei ragazzi felice per le prestazioni e i risultati dei suoi allievi: “Questi risultati sono il frutto di un lavoro difficile svolto in un periodo di sofferenze che abbiamo vissuto in quest’ultimo anno, ringrazio il nostro sponsor IG Operation and Maintenance spa per il supporto economico dato ai nostri ragazzi nelle selezioni Nazionali, tutti i genitori dei miei allievi che ci seguono con passione. Sono felice per le esperienze fatte da questi ragazzi perchè rimarranno indelebili nella loro memoria”.