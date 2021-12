Filippine, il bilancio delle vittime del tifone Rai sale a 389

Spread the love



sputniknews.com –

Il bilancio, che comprende 1.146 feriti, sarà sicuramente rivisto al rialzo nei prossimi giorni perché 64 persone risultano ancora disperse, avverte il Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione dei rischi (NDRRMC – National Risk Reduction and Management Council).Ieri, 26 dicembre, il bilancio del super tifone, noto nelle Filippine con il nome di Odette, era stato aggiornato a 378 morti e 742 feriti.Più di 4,2 milioni di persone in 427 località, principalmente nell’isola di Mindanao e nelle Visayas, sono state colpite dal tifone arrivato nella nazione arcipelago il 16 dicembre e quasi 571.000 sono stati gli sfollati.