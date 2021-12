Il Papa: in pandemia dilaga la violenza sulle donne, aiutare le vittime

Spread the love



ANSA,it – “Figlio di Dio, conforta le vittime della violenza nei confronti delle donne che dilaga in questo tempo di pandemia”, ha invocato papa Francesco nel suo Messaggio natalizio ‘Urbi et Orbi’.

“Offri speranza ai bambini e agli adolescenti fatti oggetto di bullismo e di abusi – ha aggiunto -. Da’ consolazione e affetto agli anziani, soprattutto a quelli più soli. Dona serenità e unità alle famiglie, luogo primario dell’educazione e base del tessuto sociale”.

“Dio-con-noi, concedi salute ai malati e ispira tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue conseguenze”, ha supplicato il Papa nel suo Messaggio natalizio ‘Urbi et Orbi’. “Rendi i cuori generosi, per far giungere le cure necessarie, specialmente i vaccini, alle popolazioni più bisognose – ha aggiunto Francesco -. Ricompensa tutti coloro che mostrano attenzione e dedizione nel prendersi cura dei familiari, degli ammalati e dei più deboli”.