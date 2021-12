PNRR, obiettivi raggiunti: via libera alle risorse UE

Spread the love



Nella prima Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR il Governo ha illustrato in dettaglio l’utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU, indicando i risultati raggiunti e le eventuali misure ancora necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti.Indice

Obiettivi PNRR e fondi UE

Come ha confermato il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella premessa alla Relazione, l’Italia ha rispettato l’impegno a conseguire tutti i primi 51 obiettivi entro la fine di quest’anno. Questo consente si sbloccare la prima rata di fondi europei, composta da un contributo finanziario di 11,5 miliardi e da un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi di euro, da cui detrarre il 13% già ottenuto come prefinanziamento, arrivando dunque a 21 miliardi di euro. L’erogazione della prima tranche avverrà a seguito della valutazione positiva sul conseguimento soddisfacente delle 51 misure.