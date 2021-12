Giallo a Sesto San Giovanni, due cadaveri in un appartamento: madre e figlia trovate morte

Spread the love



ilgiorno.it – urly.it/3ga1s

Nella prima serata del 27 dicembre i carabinieri sono intervenuti in una palazzina in seguito alla segnalazione di una famiglia che non dava notizie da giorni. Insieme a loro i vigili del fuoco Non riuscendo a entrare dalla porta d’ingresso, i pompieri hanno utilizzato una autoscala per salire fino al terzo piano della palazzina e introdursi nell’alloggio dove hanno trovato i corpi di due donne senza vita.

Secondo le indicazioni raccolte sul posto, si tratta di due donne, madre e figlia, la prima di 71 anni e la seconda di 48. I vicini le definiscono due donne molto riservate, che non parlavano con nessuno, ma che svolgevano una vita assolutamente normale. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri di Sesto San Giovanni che per effetto della recente legge Cartabia non tenuti al massimo riserbo.