Registrate 11 scosse, magnitudo massima 1.4 a Pozzuoli

Sequenza di undici scosse di terremoto registrate a Pozzuoli. L’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, ha infatti registrato ieri, le 11 scosse di magnitudo compresa tra 0.1 e 1.4 tra le ore 1 e le ore 15 nei Campi Flegrei. L’epicentro è stato localizzato prevalentemente a metà strada tra il Rione Terra e il cratere della Solfatara, nel comune di Pozzuoli (Napoli), a una profondità compresa tra 1 e 2 km. L’ultimo evento, di magnitudo 1.3 avvenuto alle 14.29, si è verificato in prossimità del cimitero ad una profondità di 2,9 km.

L’Amministrazione comunale di Pozzuoli, assicurando che “gli eventi sono costantemente monitorati dall’Ufficio di Protezione civile e la Polizia municipale sta pattugliando le aree prossime agli epicentri”, fa sapere che “al momento non sono pervenute segnalazioni di danni o altri disagi da parte della popolazione e dalle verifiche effettuate non sono stati rilevati danni o altri effetti significativi conseguenti alle scosse in atto”. Nonostante la bassa energia delle scosse, alcune di esse sono state avvertite dalla popolazione a causa della loro bassa profondità.