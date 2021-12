Vigili del Fuoco: uscito il Bando per Diventare Operatori, con Licenza Media

Spread the love



L’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata (ARLAB) ha pubblicato un avviso di selezione per l’assunzione di sei risorse nella qualifica di operatore nel ruolo degli Operatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e pieno. Richiesto titolo di studio della scuola dell’obbligo.

REQUISITI

I candidati alla selezione per operatori dei Vigili del Fuoco in Basilicata devono possedere i requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a 45 anni;

idoneità fisica , psichica e attitudinale al servizio;

, psichica e attitudinale al servizio; titolo di studio della scuola dell’obbligo ;

; qualità morali e di condotta;

gli altri requisiti generali per l’accesso all’impiego nella pubblica amministrazione;

iscrizione negli elenchi anagrafici in uno dei Centri o sub centri per l’Impiego della regione Basilicata;

non essere stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati;

non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

Elementi che concorreranno alla formazione della graduatoria dei candidati e per il cui approfondimento rimandiamo alla lettura dell’avviso scaricabile a fine articolo:

anzianità d’iscrizione in costanza di iscrizione in stato di disoccupazione nelle liste del Centro per l’Impiego o del sub Centro;

reddito lordo personale del lavoratore;

carico familiare.

I candidati verranno dunque convocati per sostenere la prova di idoneità in numero doppio rispetto ai posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria. Maggiori informazioni sono riportate nell'avviso.



DOMANDA E SCADENZA

La domanda per partecipare alla selezione per assunzione in Basilicata di operatori dei Vigili del Fuoco dovrà essere redatta secondo l’apposito modello allegato, quindi andrà presentata entro il 5 Gennaio 2022 con una delle seguenti modalità:



tramite raccomandata A.R. all’indirizzo del Centro per l’Impiego o sub Centro per l’Impiego della regione Basilicata di iscrizione del candidato;

A.R. all’indirizzo del Centro per l’Impiego o sub Centro per l’Impiego della regione Basilicata di iscrizione del candidato; a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Centro per l’Impiego o Sub- Centro per l’Impiego della regione Basilicata di iscrizione del candidato.

ALLEGATI

Bando

Domanda