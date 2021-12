Tragico volo dal costone durante una corsa, trovato morto il militare disperso a Calamosca

Spread the love



UNIONESARDA.IT – urly.it/3gadz

Un volo di alcune decine di metri, in un dirupo tra Calamosca e la Sella del Diavolo, durante una corsa, uno dei tanti allenamenti che era solito fare in quei sentieri. È morto così Fabio Argiolas, 41 anni, il militare di cui non si avevano notizie dal 27 dicembre.

È stata la madre, ieri sera, a dare l’allarme perché non riusciva a mettersi in contatto con il figlio. Le ricerche si sono concentrate nella zona di Calamosca, conosciuta da Argiolas, atleta esperto. Il corpo è stato trovato verso le 11 dalle squadre di ricerca formate dai Vigili del fuoco, Protezione civile, gruppo Soccorso alpino, Guardia Costiera, personale dell’Esercito e dei Carabinieri.