Borgo. La storica sirena dei pompieri ricorda il bombardamento aereo del 30 dicembre ’43

Come i lettori avranno appreso dalla nota ufficiale del Comune di Borgo San Lorenzo, per la sospensione delle cerimonie in ricordo della funesta occasione del bombardamento aereo del 30 dicembre 1943 dove morirono 109 persone, con la deposizione nel tardo pomeriggio della corona d’alloro, con la presenza del solo sindaco Paolo Omoboni, al Monumento delle Vittine Civili in piazza del Poggio, la campana “grossa” del romanico-lombardo campanile della Pieve ha fatto sentire la sua possente voce (12,25) proprio nel momento in cui grappoli di bombe caddero sulla parte nord est di Borgo San Lorenzo causando come sopra scritto morte e distruzione.