Prescrizione crediti condominio: termini

Oneri condominiali: il debito ha una scadenza diversa a seconda che si tratti delle bollette ordinarie o di quelle straordinarie.

Come tutti i debiti anche quelli con il condominio cadono in prescrizione. Il che significa che se l’amministratore non sollecita il condomino moroso per diverso tempo, il debito si cancella in automatico e ogni richiesta di pagamento risulta illegittima.

Non a tutti però è chiaro quali sono i termini di prescrizione dei crediti del condominio, ossia entro quanto tempo l'amministratore deve agire per richiedere il versamento degli oneri ordinari, straordinari e dei conguagli.

Il problema riguarda soprattutto quei condomini dove gli amministratori sono meno solerti nell'adempimento dei propri compiti e quelli in cui, per via dei rapporti di buon vicinato, si tende a gestire le morosità in modo informale, con richieste verbali, spesso chiudendo un occhio e consentendo al debitore un rientro graduale. Proprio in questi casi ci si accorge, dopo molto tempo, che è ormai troppo tardi per riscuotere le somme in quanto sono ormai scaduti i termini di prescrizione dei crediti del condominio.

Cosa sono gli oneri condominiali?

Come noto, gli oneri condominiali (che alcuni chiamano «bollette» o anche «spese») sono di due tipi:

quote ordinarie : inerenti cioè alla normale gestione del condominio. Attengono ai consumi delle utenze, al pagamento dei fornitori per i servizi di cui fruisce periodicamente il condominio (ad esempio, controllo e manutenzione ascensore, giardiniere, pulizia scale, elettricità, acqua, ecc.);

: inerenti cioè alla normale gestione del condominio. Attengono ai consumi delle utenze, al pagamento dei fornitori per i servizi di cui fruisce periodicamente il condominio (ad esempio, controllo e manutenzione ascensore, giardiniere, pulizia scale, elettricità, acqua, ecc.); quote straordinarie: inerenti cioè alle spese impreviste e di consistente importo per interventi eccezionali, da sostenere pertanto una tantum (ad esempio, il rifacimento del tetto, la sostituzione della caldaia, la sostituzione di un montante dell’ascensore e così via).

A ciò si aggiungono poi eventuali conguagli che sono le correzioni, fatte alla chiusura del bilancio condominiale, tra le spese preventivate all’inizio dell’annualità e quelle effettivamente sostenute. I conguagli possono dare origine a ulteriori crediti del condominio (quando le spese sostenute sono superiori a quelle previste) o, più raramente, a debiti (quando si è speso meno di quanto si prevedeva).