Capodanno, vigili del fuoco di Roma: “Pronti ad intervenire, stimiamo circa 200 interventi”

Nella Capitale i vigili del fuoco si preparano a fronteggiare circa “200 interventi che in ogni notte di san Silvestro siamo chiamati ad intervenire”. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova” Alessandro Paola, comandante provinciale dei caschi rossi di Roma. Per lui la parola d’ordine, in una serata speciale come quella di Capodanno, è la “prudenza, che non significa avere paura, ma significa invece assumere un atteggiamento di corretto, senza esagerazioni e senza avventurarsi nella non consapevolezza di ciò che può avvenire in modo maldestro”. Il riferimento di Paola è all’utilizzo dei fuochi d’artificio che a Roma sono stati vietati con una ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri, ma non in altri comuni.