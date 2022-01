Le raccomandazioni dei Vigili del Fuoco per Capodanno

Spread the love



CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Ricordate che la maggior parte dei fuochi d’artificio anche se omologati possono essere accesi solamente all’aperto. La loro accensione all’interno di locali può innescare un incendio

Se allo scoccare della mezzanotte vuoi festeggiare con i fuochi d’artificio, usa sempre quelli legali e non li indirizzare verso persone, animali, abitazioni, bidoni dell’immondizia!

Per un #capodanno senza emergenza: saranno 4.300 i Vigili del Fuoco in servizio stanotte. Pronte 1.162 autopompe, 185 autoscale, 533 autobotti e 84 autogru per garantire il soccorso tecnico urgente