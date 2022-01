Tubo del gas rotto a Domegliara (VR): chiusa la SS12 del Brennero

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 18 di ieri la squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino è intervenuta sulla SS12 del Brennero, in località Domegliara di Sant’Ambrogio di Valpolicella, per la rottura di una grossa tubazione di metano in media pressione.Per ragioni di sicurezza il traffico sull’arteria è stato bloccato in entrambe le direzioni. Attualmente sono in corso i lavori per la messa in sicurezza della condotta; le operazioni si protrarranno presumibilmente fino a sera inoltrata.La gestione del traffico è affidata ai Carabinieri.