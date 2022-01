Covid, dal 3 gennaio altre quattro regioni in fascia gialla

Spread the love



ANSA,it – Oltre un milione di italiani è positivo al Covid, con la pressione ospedaliera che continua a crescere e che porterà da domani in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia.

Attesa per il 5 una nuova stretta, con l’allargamento dell’obbligo di super pass ai lavoratori.

Per la scuola ipotesi Dad solo per i non vaccinati con due positivi in classe. L’Europa supera intanto i 100 milioni di casi di contagio dalla scoperta del virus.

E con il 2022 arriva l’ennesimo aggiornamento delle misure anti-Covid, per far fronte alla quarta ondata del virus e al dilagare di Omicron. Ecco il calendario delle novità, alla luce degli ultimi provvedimenti e di quelli che saranno presto varati.



– 1 GENNAIO, CAMBIA LA QUARANTENA. Dal primo gennaio niente quarantena, ma solo autosorveglianza per i soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, o abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 4 mesi precedenti, o siano guariti dal Covid nei 4 mesi precedenti, che vengano a contatto con una persona positiva. Si avrà però l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per almeno dieci giorni. Il periodo di autosorveglianza termina al quinto giorno. Chi è vaccinato da oltre 4 mesi, se asintomatico, in questi casi dovrà fare una quarantena di 5 giorni. Nessuna modifica per chi non è vaccinato: la quarantena resta a 10 giorni.