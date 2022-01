Foto della droga per Capodanno finisce sui social, arrestato un 30enne

Spread the love



ilpiacenza.it – urly.it/3h0bs

Un 30enne piacentino, residente in Valnure, è stato arrestato per spaccio di droga dagli agenti della Polizia locale dell’Unione Valnure e Valchero. Gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, nella bassa Valnure, trovandogli in casa la droga che ritengono fosse pronta per essere spacciata la notte di Capodanno ai tanti giovani della zona, e che aveva addirittura postato su un suo profilo social personale, quasi come una vetrina virtuale.

A informare gli agenti sono stati alcuni cittadini giunti in possesso di alcuni eloquenti screenshot del profilo social del 30enne, e che sono stati subito inoltrati alla polizia locale. Scattato il blitz in casa, sono stati trovati 50 grammi di cocaina e 70 grammi di marijuana oltre che una somma di denaro in contanti che non è escluso possa essere il ricavato dell’attività di spaccio. Le indagini al riguardo sono comunque ancora in corso.

Il giovane piacentino, che è incensurato, è stato arrestato su disposizione del Pm, subito informato dagli agenti del sequestro di sostanze stupefacenti. Processato per direttissima, il suo arresto è stato convalidato e il giudice ha diposto gli arresti domiciliari.