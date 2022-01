Il Museo della Scienza a Roma? Si farà. “Pronti 43 milioni, 10 mila metri quadrati proprio di fronte al Maxxi”

Spread the love



“Il Museo della Scienza nel nuovo quartiere Flaminio, che sorgerà su progetto di Cassa Depositi e Prestiti al posto delle Caserme di via Reni, si farà. E si farà proprio di fronte al Maxxi di Zaha Hadid, nello spazio di 10 mila metri quadrati di una delle ex Caserme, che, come voluto dalla Soprintendenza, invece manterrà intatte le sue facciate esterne”.

Dopo l’allarme lanciato su Repubblica dal fisico Carlo Di Castro, professore emerito alla Sapienza e membro dell’Accademia dei Lincei (“Si parla tanto delle grandi opere incompiute a Roma, ma l’assenza di un Museo della Scienza viene ignorata”) risponde l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.

I fondi per ora a disposizione sono i 43 milioni previsti da Cassa Depositi e Prestiti, che ne ha stanziati altri cinque per la costruzione, lì vicino, del Polo Civico, un grande spazio culturale per il quale è già stato fatto, e assegnato ai vincitori, un concorso di idee.

Basteranno i 43 milioni? “Intanto serviranno per far partire l’opera. Nel frattempo la variante del progetto del Nuovo Quartiere Flaminio di Cdp, già varata dal Campidoglio, è stata approvata definitivamente anche dalla Regione. Arriveranno palazzine, spazi verdi, strade, un albergo, social house, spazi commerciali, e, sempre all’interno dell’area, il Polo Civico e il Museo della Scienza”.