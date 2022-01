Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio intervengono per un incendio box a Zingonia in Piazza Affari intorno alle 21:00 del 1/01/2022. A bruciare 2 box sotterranei, all’interno vi erano conservati materiali di vario tipo. Spente le fiamme i vvf hanno bonificato e hanno messo in sicurezza l’area compromessa. Sul posto i Carabinieri Zingonia e il Sindaco di Verdellino.