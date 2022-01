Incidente stradale – Deceduto il conducente

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti questa mattina sulla strada SS4 Salaria al Km.71, all’altezza dell’imbocco della galleria “collegiardino”, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. Presenti in posto dai primi momenti i Sanitari del 118 con due Ambulanze ed anche la Polizia Stradale.

Purtroppo per il conducente (nome R. cognome L. nato nel 1966) non c’è stato nulla da fare nonostante gli sforzi dei Sanitari del 118 per rianimarlo ed è deceduto sul posto