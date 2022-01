Mansarda in fiamme, intera famiglia intossicata: i Vigili del Fuoco evitano la tragedia

Spread the love



Quattro persone in ospedale con un principio di intossicazione e una mansarda distrutta dalle fiamme. Questo il bilancio di un incendio che nella prima mattina di domenica 2 gennaio si è sviluppato nel sotto tetto di una villetta situata in via Fontana Celio, alla periferia di Cervaro (Frosinone). La tragedia è stata evitata dal tempestivo intervento dei residenti e dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino.

Le cause del rogo, stando alle prime informazioni, sarebbero di natura accidentale ma saranno i Vigili del Fuoco unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Cassino e della stazione di Cervaro, intervenuti sul posto a dare una risposta quando, una volta completamente spento l’incendio, si potrà accedere nella zona incenerita.