Perché c’è stata la nebbia a Roma a Capodanno? La spiegazione del meteorologo Giuliacci

L’alta pressione, con il vapore accumulato per giorni e il raffreddamento notturno, sono le cause che hanno provocato la fitta nebbia che dalla serata di Capodanno ha avvolto vari quartieri di Roma. I cittadini stupiti hanno scattato foto e video, pubblicandole sui social network, chiedendosi il perché di una nebbia così densa e duratura sulla Capitale, con strascichi anche al mattino. “Il mio augurio per il 2022 è stato quello di un diradarsi delle nebbie nella nostra vita, invece eccole comparire nella realtà” ha scritto un’utente dopo essersi affacciata alla finestra di casa. Fanpage.it ha chiesto la spiegazione del fenomeno ad un esperto, il meteorologo Mario Giuliacci.