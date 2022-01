Scuola, ipotesi dad solo per bambini non vaccinati: con un positivo si resta in classe

Spread the love



umia24.it – urly.it/3h0gb

Si è a lavoro, in questi giorni, in vista della riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie. E, in cima alle questioni che si vogliono risolvere c’è il nodo tracciamento. Impossibile da garantire nell’attuale condizione. Lo spiega il fatto che la regola del primo tampone per tutta la classe, alla presenza di un positivo, e di un secondo tampone dopo 5 giorni, è stata creata al 6 novembre, quando il contagio era venti volte minore a quello attuale.

Per cui ora, tutte le regioni, Umbria compresa, hanno fatto i conti con l’impossibilità di rispettare questo protocollo. La proposta delle Regioni quindi è di passare a un nuovo protocollo di ‘autosorveglianza’. Che significa rimanere tutti in classe, in autosorveglianza, al primo positivo e, fare il tampone a tutti al decimo giorno. Mentre, al secondo positivo, mandare in dad solo i bambini che non hanno fatto il vaccino con doppia dose. Al terzo positivo fare valutare alle Asl l’eventualità di considerarlo un focolaio e quindi predisporre le quarantene.