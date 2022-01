Video – Sudafrica, incendio distrugge sede del Parlamento di Città del Capo: fermata una persona

Spread the love



rainews.it – urly.it/3h0fy

Sembrava sotto controllo l’incendio divampato questa mattina nella sede del parlamento sudafricano a città del Capo,

lo aveva reso noto l’ex sindaca della capitale e attuale ministra dei lavori pubblici e delle infrastrutture, Patricia de Lille. Poi, complice il crollo di alcuni soffitti del palazzo, la situazione è peggiorata. La prima squadra di 30 vigili del fuoco giunta sul posto ha lavorato per diverse ore prima di essere costretta a ritirarsi e chiedere rinforzi. In seguito sono stati dispiegati circa 80 vigili del fuoco, alcuni dei quali hanno usato una gru per spargere acqua sulle fiamme.

https://youtu.be/shRHvbv7dwk