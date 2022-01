Assegno unico figli, FAQ e istruzioni per la domanda a gennaio

Spread the love



Debutta nel 2022 l’Assegno unico: l’INPS conferma che le domande si potranno presentare dal primo dell’anno, con prima erogazione da marzo. Il nuovo sussidio universale per le famiglie con figli – che sostituisce precedenti strumenti come il premio alla nascita, il bonus bebè, le detrazioni per figli a carico e gli assegni familiari – è la prima misura attuativa del Family Act.

L’Assegno unico universale è attribuito per ogni figlio minorenne a carico; al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età del figlio; per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza. L’istituto di previdenza ha pubblicato anche un simulatore online fra i servizi INPS online, che consente di stimare la somma spettante in base alla propria situazione familiare (i dati rilevanti sono il numero dei figli e l’ISEE).