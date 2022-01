Tragedia sui Sibillini, muore a 34 anni. E’ precipitato per 300 metri. Salva la fidanzata

Spread the love



corrieredellumbris.cor.it – urly.it/3h103

E’ morto a 34 anni durante un’escursione in montagna con la sua fidanzata. La tragedia si è consumata sui Monti Sibillini. L’escursionista, Jonathan Strappa, originario di Porto Sant’Elpidio in provincia di Fermo, era uscito con la sua compagna. I due erano sul sentiero che da Pintura di Bolognola conduce al rifugio del Fargno, è morto dopo essere precipitato in un crepaccio. A ufficializzare la notizia è stato il Soccorso Alpino e Speleologico Marche-Cnsas. Il 34enne è precipitato per oltre 300 metri, una caduta che per il giovane ha avuto un esito fatale mentre la sua fidanzata ha riportato solo alcune contusioni e, soccorsa da alcuni alpinisti che stavano rientrando sullo stesso sentiero, è stata presa in consegna dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata e Montefortino convergenti sul posto da direzioni diverse.