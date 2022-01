Camper e mezzi pesanti bloccati dalla neve senza attrezzature invernali

Spread the love



ildolomiti.it – urly.it/3h1y4

BOLZANO. Auto e mezzi pesanti senza i necessari dispositivi invernali e strade bloccate dal ghiaccio e la neve. Sono molti gli interventi che hanno visto impegnati nelle ultime ore i vigili del fuoco in Alto Adige a causa della forte nevicate che sta interessato alcune parti del territorio.

Purtroppo ci sono stati anche degli incidente che, per il momento, non hanno avuto conseguenze per le persone coinvolte.

L’appello da parte dei vigili del fuoco per coloro che dovessero mettersi in viaggio con le proprie auto sarà fondamentale essere dotati delle necessarie attrezzature invernali e guidare con la massima prudenza.